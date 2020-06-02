В Татарстане выпустили мультфильм о том, как коронавирус пришел на прием к Минниханову

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В Татарстане появился мультфильм о том, как коронавирус пришел на прием к президенту республики Рустаму Минниханову. Видео опубликовали в Instagram «Татарстан News». «Мало кто знает, что происходит в кабинете у Минниханова. Говорят, что совсем недавно на Площади Свободы прошла именно такая встреча», — написали в посте.

По сюжету, к Минниханову приходит коронавирус. «Ты видела, кого впустила, Зулейха? Ты там глаза совсем не открываешь, что ли?» — говорит президент своей секретарше. «Если бы не я, этот сериал никто бы даже смотреть не стал», — вмешивается коронавирус.

«Где маска? Где перчатки? Песошин для кого все это пишет, а?» — обращается президент к посетителю. Тот сразу надевает маску.

В беседе коронавирус говорит, будто слышал, что Татарстан — это передовой регион, а Минниханов — человек дела и просит взять его на работу. «Минниханов» рассуждает, что мог бы взять коронавирус на место министра спорта Татарстана Владимира Леонова. Потом предлагает дать МРОТ или землю в Агрызе. «Лучше МРОТ давайте», — отвечает коронавирус.

Президент спрашивает, что коронавирус умеет делать. Тот отвечает, что может сделать так, чтобы на стадионах и в людных местах народ не собирался.

Потом коронавирус предлагает снимать вирусные видео. Минниханов просит его не шутить. «Кондратьев дошутился в КВНе своем, в ЦИК попал», — говорит глава Татарстана.

В конце ролика президент Татарстана угощает коронавирус чаем. «Не бойся, он без имбиря», — успокаивает гостя Минниханов. Коронавирус выпивает чай и исчезает. «Да, чай был без имбиря, но с матрешкой», — победоносно говорит Минниханов.