Прокуратура Татарстана потребовала наказать тех, кто допустил проезд автомобилей по могиле

Фото: прокуратура РТ

Прокуратура Набережных Челнов потребовала привлечь к дисциплинарной ответственности тех, кто допустил проезд автомобиля по захоронению на кладбище. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Проверка ведомства установила, что машины ездили по захоронению в результате бездействия сотрудников МУП «Горкоммунхоз». Они не приняли своевременные меры к пресечению незаконного проезда автомобилей, не выполнили обязанности по надлежащему содержанию территории.

В адрес руководства МУП «Горкоммунхоз» и исполкома Набережных Челнов внесены представления об устранении нарушений законодательства и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.

Сейчас проезд для автомобильного транспорта на данном участке перекрыт, на могиле установлена ограда.

Напомним, что об этой проблеме стали писать в соцсетях 20 июня. Накануне прокурор Татарстана Илдус Нафиков побывал в Набережных Челнах с рабочим визитом.

