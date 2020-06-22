Прокурор Татарстана отправился с рабочим визитом в Набережные Челны

Фото: Руслан Галиев

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков находится с рабочим визитом в Набережных Челнах. Он намерен встретиться с жителем микрорайона «Чаллы Яр», посетить инфекционную больницу и БСМП и провести прием врачей.

Как сообщила «Реальному времени» пресс-служба ведомства, прокурор РТ встретился с одним из местных жителей, пожаловавшимся на недостатки при сдаче объекта долевого строительства. Он осмотрел помещения многоквартирного дома, заслушал отчет застройщика.

Затем у Илдуса Нафикова запланирован прием врачей и выезд в инфекционную больницу и БСМП совместно с министром здравоохранения РТ.



Ранее ведомство анонсировало рабочий визит Илдуса Нафикова в Набережные Челны.