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Прокурор Татарстана отправился с рабочим визитом в Набережные Челны

12:21, 22.06.2020
Прокурор Татарстана отправился с рабочим визитом в Набережные Челны
Фото: Руслан Галиев

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков находится с рабочим визитом в Набережных Челнах. Он намерен встретиться с жителем микрорайона «Чаллы Яр», посетить инфекционную больницу и БСМП и провести прием врачей.

Как сообщила «Реальному времени» пресс-служба ведомства, прокурор РТ встретился с одним из местных жителей, пожаловавшимся на недостатки при сдаче объекта долевого строительства. Он осмотрел помещения многоквартирного дома, заслушал отчет застройщика.

Затем у Илдуса Нафикова запланирован прием врачей и выезд в инфекционную больницу и БСМП совместно с министром здравоохранения РТ.

Ранее ведомство анонсировало рабочий визит Илдуса Нафикова в Набережные Челны.

Общество Татарстан
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