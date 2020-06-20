Соцсети: В Набережных Челнах люди заезжают на кладбище по свежей могиле

В Набережных Челнах люди заезжают на кладбище на машинах по свежей могиле. Об этом сообщили в сообществе «Набережные Челны Life».

Как сообщают в соцсетях, здесь уже ставили ограждение, но его убрали. Также непонятно, почему для могилы выбрали место, по которому передвигаются машины.

На произошедшее обратила внимание Прокуратура Татарстана.

В мае в Бугульме полицейские задержали двух братьев, которые воровали могильные ограды.

