Гранат и Поярков готовятся в общей группе к матчу с «Локомотивом»

Защитники «Рубина» Владимир Гранат и Николай Поярков готовятся к матчу 24-го тура РПЛ против «Локомотива» в общей группе с основным составом. Об этом сообщил главный тренер казанцев Леонид Слуцкий.

«Подберезкин дисквалифицирован, поэтому одна перестановка будет как минимум. На этой неделе в общей группе работают Гранат и Поярков, которые не были готовы играть с «Уралом», — приводит слова Слуцкого пресс-служба клуба.

Напомним, Гранат в последний раз выходил на поле 16 марта 2019 года против «Ростова». С тех пор он восстанавливался от полученной в той игре травмы колена. В весенней части РПЛ под руководством Слуцкого защитник был заявлен на две игры, но участия в них не принимал.

Поярков в конце мая сдал положительный тест на коронавирус. После полного излечения и сдачи необходимых анализов защитник приступил к тренировкам.