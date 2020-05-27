Защитник «Рубина» Поярков заразился коронавирусом

Защитник «Рубина» Николай Поярков сдал положительный результат на коронавирусную инфекцию нового типа. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Футболист дважды сдавал анализы, которые показали наличие у игрока инфекции коронавируса.

По сообщению клуба, Поярков находится на самоизоляции в Казани и ни с кем из клуба не контактировал.

25 мая игроки (за исключением Плиева и Пояркова), тренерский штаб, персонал команды, сдали повторный тест. Все результаты оказались отрицательными.

Напомним, ранее стало известно о заражении коронавирусом защитника «Рубина» Константина Плиева.