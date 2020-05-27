Защитник «Рубина» Поярков заразился коронавирусом
Защитник «Рубина» Николай Поярков сдал положительный результат на коронавирусную инфекцию нового типа. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.
Футболист дважды сдавал анализы, которые показали наличие у игрока инфекции коронавируса.
По сообщению клуба, Поярков находится на самоизоляции в Казани и ни с кем из клуба не контактировал.
25 мая игроки (за исключением Плиева и Пояркова), тренерский штаб, персонал команды, сдали повторный тест. Все результаты оказались отрицательными.
Напомним, ранее стало известно о заражении коронавирусом защитника «Рубина» Константина Плиева.СпортФутбол Татарстан
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