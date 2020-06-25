Минниханов поздравил жителей республики с 100-летием образования Татарской АССР

Фото: Официальный Татарстан

Рустам Минниханов обратился к жителям Татарстана с поздравлением. Сегодня, 25 июня, отмечается 100-летие образования Татарской АССР.

«Ровно век назад — 25 июня 1920 года, с передачей всей полноты власти Временному ревкому, наполнился реальным содержанием декрет ВЦИК и Совнаркома РСФСР о создании Автономной Татарской Социалистической Советской Республики. Это одна из судьбоносных вех в истории татарского и всего многонационального народа республики, ознаменовавшая собой начало становления современного Татарстана.



Золотыми буквами в славную летопись республики вписаны создание тяжелой промышленности, передового авиа- и судостроения, отечественного автомобильного флагмана — КАМАЗа, эффективное развитие сельскохозяйственной отрасли, освоение «большой нефти» и становление нефтехимического комплекса, организация научных и образовательных центров мирового уровня, выдающиеся культурные свершения.

В Год памяти и славы мы преклоняем головы перед боевым и трудовым подвигом татарстанцев в годы Великой Отечественной войны. Поколение победителей явило собой образцы стойкости, героизма и самопожертвования. Отстояв независимость Родины и избавив мир от фашизма, вчерашние фронтовики и труженики тыла восстановили страну, создали мощный задел для дальнейшего развития», — гласит обращение.

Президент республики уверен, что благодаря труду татарская автономия в послевоенный года превратилась в одну из передовых республик Советского Союза. Сохранив производственный комплекс, реализовала масштабные социальные программы и проекты. За это президент поблагодарил все поколения татарстанцев, внесших вклад в становление и развитие родной республики.

«В основе наших успехов — богатое наследие предков, межнациональное и межконфессиональное согласие, мощный производственный потенциал и устремленность в будущее. Республика Татарстан — предмет нашей гордости и уверенности в завтрашнем дне!» — заключил президент РТ.



Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов в своем обращении назвал историческим событием общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.