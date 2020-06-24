Минниханов обратился к жителям Татарстана в связи с голосованием по поправкам в Конституцию

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов в своем обращении назвал историческим событием общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.

Он сообщил, что Госсовет РТ, ведущие политические и общественные силы Татарстана поддержали поправки в Конституцию, «так как это новые возможности для укрепления российского могущества и процветания родной республики».

«Поправки в Конституцию — это закрепление имеющихся достижений и стремление заложить прочный фундамент будущих успехов. Поэтому столь важно единение и поддержка татарстанцев при голосовании за поправки.

Для нашего народа всегда в приоритете была семья. Поправки создают предпосылки для гармоничного развития ребенка, поддерживают традиционные семейные ценности: папа и мама, уважение к старшим, доверие и забота нескольких поколений одной семьи друг о друге. И это очень важно!

Большое значение данные поправки приобрели в условиях пандемии коронавируса. Сегодня качественная медицинская помощь представляет собой непреложную ценность для каждого человека и национальную безопасность для страны в целом.

Кроме того, актуализировались вопросы социальной защищенности, поддержки работающих граждан. Каждый человек должен чувствовать себя защищенным, должен быть уверен в поддержке государства в течение всей своей жизни.

В год 75-летия Великой Победы и 100-летия образования ТАССР особым смыслом наполняются поправки, запрещающие действия, направленные на фальсификацию истории.

Сила России — в многообразии культур ее народов и единстве идеалов всех россиян. Поправки защищают самобытность всех народов, сохраняют их язык, культуру и традиции. Закрепляют тот факт, что культурное наследие России охраняется государством.

Ценности, традиции, суверенитет и государственное единство — фундамент, на котором стоит наша страна.

Поправки в Конституцию укрепляют это основание. Отражают возросшую роль России в современном мире. Закрепляют приоритеты Основного закона — защиту прав и интересов граждан, социальные гарантии.

Каждый из нас должен понимать, что Конституция — это мы! В этом законе — наша жизнь, жизнь наших родных и близких, будущее наших детей и нашей страны. Нам по ней жить, нам ее и редактировать», — говорится в обращении Минниханова, которое приводит его пресс-служба.

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля.

