В Калининграде во время парада девушка потеряла туфлю и продолжила строй — ее наградят

В Калининграде во время парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне у одной из участниц слетела туфля, однако она все равно продолжила движение.

Девушка не нарушила строй, несмотря на слетевшую обувь. Командующий Балтийским флотом Александр Носатов высоко оценил этот поступок и попросил представить ему девушку и заявил, что отдельно поощрит ее.

«Девушка не покинула строй, несмотря на то, что у нее слетела одна туфелька во время парада. Она будет поощрена по решению командующего флотом адмирала Александра Носатова за то, что проявила выдержку и не нарушила парадный строй», — заявили ТАСС в пресс-службе Балтийского флота.

В Калининграде в параде приняли участие около 1,5 тыс. военнослужащих и 75 единиц военной техники.

Праздничное мероприятие в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны прошло и в Казани. По улицам татарстанской столицы прошли торжественным маршем не только военные, но также представители силовых ведомств, юнармейцы и другие. Подробнее о том, как парад Победы прошел в Казани, — в материале «Реального времени».

