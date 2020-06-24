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На заседании «Татнефтехиминвест-холдинга» утвердят гендиректора и обсудят создание транспорта нового поколения

14:18, 24.06.2020 1
На заседании «Татнефтехиминвест-холдинга» утвердят гендиректора и обсудят создание транспорта нового поколения
Фото: tatarstan.ru

Очередное заседание совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» состоится 29 июня. Об этом сообщается на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

На заседании пройдут выборы председателя и секретаря совета директоров холдинга, также будет утвержден генеральный директор ОАО.

Также члены совета директоров обсудят следующие вопросы:

  • видение ПАО «Татнефть» в области развития циркулярной экономики»;
  • мультиомиксный форсайт здоровья человечества;
  • создание транспортных средств нового поколения;
  • добыча и глубокая переработка углеводородов;
  • устойчивую энергетику и ликвидацию накопленного ущерба;
  • перспективные материалы;
  • цифровые технологии;
  • сельское хозяйство и биотехнологии.

Ранее на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» была показана технология сверхкритических флюидов. Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил Миндортрансу республики опробовать ее при строительстве дорог.

ЭкономикаПромышленностьБизнес Татарстан
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