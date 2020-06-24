На заседании «Татнефтехиминвест-холдинга» утвердят гендиректора и обсудят создание транспорта нового поколения
Очередное заседание совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» состоится 29 июня. Об этом сообщается на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.
На заседании пройдут выборы председателя и секретаря совета директоров холдинга, также будет утвержден генеральный директор ОАО.
Также члены совета директоров обсудят следующие вопросы:
- видение ПАО «Татнефть» в области развития циркулярной экономики»;
- мультиомиксный форсайт здоровья человечества;
- создание транспортных средств нового поколения;
- добыча и глубокая переработка углеводородов;
- устойчивую энергетику и ликвидацию накопленного ущерба;
- перспективные материалы;
- цифровые технологии;
- сельское хозяйство и биотехнологии.
Ранее на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» была показана технология сверхкритических флюидов. Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил Миндортрансу республики опробовать ее при строительстве дорог.ЭкономикаПромышленностьБизнес Татарстан
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