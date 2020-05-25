Минниханов поручил опробовать СКФ-технологии при строительстве дорог в Татарстане
На заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» была показана технология сверхкритических флюидов. Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил Миндортрансу республики опробовать ее при строительстве дорог.
О технологии рассказал директор казанского ООО «Инженерно-внедренческий центр «Инжехим» Мансур Фарахов. Сверхкритический флюид (СКФ) — одновременно жидкое и газообразное состояние вещества, которое достигается температурой и давлением, передает пресс-служба президента РТ.
Технология позволяет, например, пропитывать карбонатный щебень при строительстве дорог. Она позволит сократить расход воды.ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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