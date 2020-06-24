В «Вечернем Урганте» высмеяли Кокорина за маску из кожи крокодила

Фото: скриншот видео youtube.com

Телеведущий Иван Ургант в своем шоу «Вечерний Ургант» высмеял нападающего «Сочи» Александра Кокорина за фото с маской из кожи крокодила.

«Кокорин — игрок футбольного клуба «Сочи», одного из самых сильных клубов нашей страны, судя по последнему матчу. Александр носит медицинскую маску из крокодиловой кожи. Этот аксессуар обошелся Александру в 30 тысяч рублей. Соответственно, мы делаем вывод: коронавирус опасен не только для людей, но и теперь для крокодилов», — сказал Ургант.

По некоторым данным, ориентировочная цена маски из натуральной крокодиловой кожи составляет около 30 тысяч рублей. Ее шьют под заказ в одном из элитных московских ателье. Производитель заявляет, что в масках используется сменный фильтр.

Данный вид масок приобрел популярность среди звезд шоу-бизнеса. Ранее подобными масками обзавелись рэпер Василий Вакуленко (Баста) и певец Тимур Юнусов (Тимати).

Напомним, в середине сентября прошлого года Кокорин был выпущен из колонии по УДО, где сидел за драку в центре Москвы.