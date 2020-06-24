В Татарстане отменен приговор по земельным аферам на 42 млн рублей

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Верховный суд Татарстана аннулировал приговор по делу о хищении 32 участков в Казани и пригороде с ущербом в 42 млн рублей. На скамью подсудимых Приволжского райсуда повторно отправили пятерых, включая топ-менеджеров двух казанских компаний.



Приговор оспаривали и адвокаты осужденных к реальным срокам фигурантов, и гособвинитель. Апелляционная инстанция Верховного суда РТ согласилась с доводами прокурорского представления в части необоснованного оправдания директора и учредителя ООО «Агава СК» Дениса Якимова и замдиректора ЗАО «КПИ Унистрой» Ленара Закирова по статье о легализации преступных доходов и необоснованной отмены ареста земельных участков при непогашенном ущербе муниципалитетам Пестречинского района и Казани.

Другими основаниями для отмены приговора послужили аргументы защитников, ссылавшихся на завышение цены участков в ходе следствия и отсутствии доказательств причастности Закирова к хищению 18 участков.

Напомним, в аферах с регистрацией земель в Росреестре по липовым справкам и дальнейшей перепродажей участков первоначально подозревали семерых. Но преследование экс-главы Богородского поселения Пестречинского района Закира Зарипова и адвоката Руслана Гарифуллина было прекращено за сроком давности.

В январе 2019-го на скамье подсудимых оказались пятеро. В ноябре того же года Приволжский райсуд признал их виновными в мошенничествах и наказал Дениса Якимова 6 годами колонии общего режима, Ленара Закирова — 5 годами и 10 месяцами, наладчика станков АО «Теплоконтроль» Андрея Бойко — 4 годами. Риелтор Рустам Гасанов и безработный Руслан Хабибуллин получили условные сроки.

Теперь этот приговор отменен, но с учетом тяжести инкриминируемых преступлений Верховный суд РТ счел нужным не освобождать Якимова, Закирова и Бойко из-под стражи и продлил им арест на три месяца.