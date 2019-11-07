В Казани вынесли приговор мошенникам, присвоившим 32 земельных участка

В Казани вынесли приговор пятерым мошенникам, которые через поддельные документы присвоили 32 земельных участка в поселке Салмачи и деревне Куюки.

Установлено, что в 2010 году двое обвиняемых создали преступную группу по хищению земельных участков в Казани и пригороде. Позже группу пополнили еще три человека. Мошенники подделывали первичные документы и вводили в заблуждение сотрудников Росреестра, таким образом оформив право собственности на 32 земельных участка в поселке Салмачи и деревне Куюки Пестречинского района. Часть участков они легализовали подставным лицам и перепродавали.

Как сообщает прокуратура РТ, позже таким же образом двое соучастников пытались завладеть двумя земельными участками в поселке Салмачи. Их остановили сотрудники Росреестра.

Причиненный муниципальным образованиям ущерб составил 42,8 млн рублей.

Как сообщили «Реальному времени» в прокуратуре РТ, свою вину соучастники признали лишь частично. Все земельные участки арестованы.

Самый большой срок — 6 лет колонии общего режима — получил директор и учредитель стройфирмы «Агава СК» Денис Якимов. На полгода меньше срок бывшего замдиректора ЗАО «КПИ Унистрой» Ленара Закирова. Наладчик станков АО «Теплоконтроль» Андрей Бойко наказан 4 годами колонии общего режима, ну а риелтор Рустам Гасанов и безработный Руслан Хабибуллин получили условные сроки.

Ранее власти Казани опубликовали документ, где названы адреса земельных участков и объектов недвижимости, которые будут изъяты под вторую очередь строительства Большого Казанского кольца.