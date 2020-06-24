В День молодежи в Казани организуют велоквест по достопримечательностям города

В Казани 27 июня, во Всероссийский день молодежи, проведут велоквест по главным достопримечательностям города.

Во время велоквеста команды, состоящие из двух—четырех человек, будут выполнять задания, рассчитанные на логику, внимательность и умение ориентироваться в пространстве. Для каждой команды предусмотрен индивидуальный старт. Для того, чтобы стать участником квеста, необходимо зарегистрироваться на сайте.

Главным условием участия является соблюдение правил дорожного движения и социальной дистанции, наличие шлема.

Также в этот день пройдут соревнования среди любителей настольного хоккея и мастер-классы в онлайн формате. Чемпионат состоится на площадке перед молодежно-подростковым центром «Джалиль» (ул. 2-я Газовая, 5). В нем смогут принять участие 20 юных спортсменов.

В 10:00 в Instagram-аккаунте Комитета по делам детей и молодежи пройдет мастер-класс концепт-шефа одного из семейных кафе города Андрея Саховского. Он откроет секреты выбора качественных продуктов и предложит рецепт приготовления популярного десерта. В 12:00 в Instagram прямой эфир проведет преподаватель школы брейкинга Original People Александра Шаталова.

Недавно Дирекция парков и скверов города Казани запустила бесплатные пешеходные экскурсии по паркам города. Все желающие могут прогуляться по живописным уголкам парков, узнать их историю и интересные факты.

