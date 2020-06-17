В парках Казани запустили бесплатные экскурсии

Дирекция парков и скверов города Казани запустила бесплатные пешеходные экскурсии по паркам города.

Все желающие могут прогуляться по живописным уголкам парков, узнать их историю и интересные факты. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Отмечается, что максимальное количество участников в группе — 10 человек. Также экскурсии будут дублироваться в формате прямого эфира в «Инстаграме».



Во время прогулки следует соблюдать социальную дистанцию и носить маску.

Так, 17 июня в 19:00 казанцев и гостей города ждут на экскурсию «Лядской сад и его окрестности». В четверг, 18 июня, ожидается проведение экскурсии в Горкинско-Ометьевском лесу. Ее проведут архитектор и эколог.



19 июня в 19:00 пройдет экскурсия «История набережной озера Кабан и Старо-Татарской слободы», а 20 июня в 10:00 — «Парк им. Горького и Русско-немецкая Швейцария», 21 июня в 10:00 — «Крылья Советов» и Соцгород».

В начале июня в столице Татарстана запустили цикл экскурсии об улицах города.