Военную технику перед парадом Победы в Казани оставили перед зданием Госсовета — фото

В Казани перед проведением парада Победы, который будет завтра, 24 июня, перекрыли движение через площадь Свободы до 22:00.

При этом движение с улицы Карла Маркса на улицу Пушкина открыто, передает корреспондент «Реального времени». Движение завтра перекроют с 5 утра.

Отметим, что вся военная техника стоит напротив здания консерватории.

Сегодня в Казани проходили последние подготовления к завтрашнему параду Победы. Перекрывать дороги днем не стали. Хотя ранее власти сообщали, что 23 июня с 8 утра ограничат движение транспорта на площади Свободы, по ул. Пушкина (на участке от Карла Маркса до Большой Красной) и по ул. Карла Маркса (на участке от ул. Лобачевского до ул. Театральной). Мероприятие пройдет без зрителей, трансляцию праздника будет проводить ТНВ.

Ранее власти Казани рассказали об особенностях организации парада Победы в этом году. Так, особое внимание уделялось безопасности: территорию обработали раствором, весь личный состав гарнизона будет в средствах индивидуальной защиты.