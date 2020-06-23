В Казани продолжается подготовка к параду Победы — фото

В Казани продолжается подготовка к параду Победы, который пройдет завтра. Корреспондент «Реального времени» побывал на площади Свободы, где состоится мероприятие.

На месте уже установили трибуны и сцену с экранами. Позади трибуны также есть экран.

Отметим, что перекрывать дороги сегодня не стали. Напомним, 18 июня стало известно, что 23 июня с 8 утра ограничат движение транспорта на площади Свободы, по ул. Пушкина (на участке от Карла Маркса до Большой Красной) и по ул. Карла Маркса (на участке от ул. Лобачевского до ул. Театральной). Информация об этом была опубликована на официальном сайте мэрии Казани.

Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева сообщила «Реальному времени», что смысла перекрывать сегодня дороги нет, так как нет мероприятия. «Все работы мы провели», — отметила она.