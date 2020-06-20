В Казани рассказали об особенностях организации парада Победы

Начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов прокомментировал организацию репетиции парада Победы. По его словам, в этом году особое внимание уделено безопасности.

«Территорию обработали раствором, он абсолютно безопасен для человеческого организма, весь личный состав гарнизона в защитных масках, перчатках. Мы подготовились, помогли с антисептическими салфетками, питьевой режим обеспечен», — сказал Абзалов корреспонденту «Реального времени».

Кроме того, на площадке дежурят медики.

Представитель исполкома отметил, что в этом году подготовка к параду Победы идет в сжатые сроки.

«Хотел бы заметить, что в этом году казанский гарнизон участвует в параде не в полном составе. Практически отсутствуют суворовцы, задействована только рота барабанщиков, юнармия, ветераны тоже не в полном составе. Тем не менее самые опытные и ответственные военнослужащие присутствуют на торжественном прохождении и мы, безусловно, рады, что в Казани парад состоится в знак того, что город внес свой вклад в Победу», — сообщил Абзалов.

Он подчеркнул, что мероприятие организовано так, чтобы его смогли показать в прямом эфире на канале ТНВ для жителей Казани и всего Татарстана. К тому же канал будет транслировать небольшую концертную программу.

Ранее в Казани продезинфицировали центральные улицы, на которых пройдет парад Победы.

