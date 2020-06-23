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Путин назвал главное условие вступления в силу поправок в Конституцию

17:51, 23.06.2020
Путин назвал главное условие вступления в силу поправок в Конституцию
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в рамках телеобращения подтвердил, что поправки в Конституцию вступят в силу, только если граждане их поддержат.

«Именно воля народа принципиально важна для того, чтобы обеспечить надёжные условия для уверенного, динамичного, долгосрочного развития страны на годы и десятилетия вперёд. И конечно, новые конституционные положения, в случае их принятия, зададут и гораздо более высокие требования к эффективности, содержанию всей нашей социальной, экономической политики, к решению задач по повышению качества жизни и благополучия людей», — сказал Путин.

«Реальное время» ведет трансляцию телеобращения.

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