Путин предложил предоставлять статус самозанятого с 16 лет

Регионам России дадут право вводить режим самозанятых. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в своем видеообращении.

Также, по его словам, предоставлять статус самозанятого нужно не с 18, а с 16 лет. Это коснется 3 млн человек, они получат налоговый капитал в размере одного МРОТ.

Режим для самозанятых вводился в том числе и в Татарстане в порядке эксперимента.

«И этот эксперимент, как мы видим, успешный. Поэтому с 1 июля на территории всей страны, у всех регионов должно появиться право вводить режим для самозанятых — везде, по всей стране. А значит, люди смогут официально и спокойно работать», — отметил Путин.

«Реальное время» ведет трансляцию телеобращения.