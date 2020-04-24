Минниханов выразил соболезнования в связи с кончиной Валерия Грайфера

Президент Татарстана Рустам Минниханов направил президенту ЛУКОЙЛа Вагиту Алекперову телеграмму с соболезнованиями в связи с кончиной председателя совета директоров компании Валерия Грайфера.

«Невозможно переоценить вклад Валерия Исааковича в развитие нефтедобывающей промышленности нашей страны — это и ПАО «Татнефть», где он прошел становление и вырос как профессионал, и ПО «Главтюменьнефтегаз», где под его руководством началось масштабное освоение западносибирских месторождений, и АО «РИТЭК», у истоков создания которого он стоял, и ПАО «ЛУКОЙЛ», над развитием которого он трудился бок о бок с Вами», — говорится в телеграмме.

Минниханов выразил соболезнования и дочерям скончавшегося нефтяника, а также всем его близким.

Напомним, что Валерий Грайфер трудился в Татарстане с 1952 года по 1972 год. За эти 20 лет он успел пройти путь от помощника мастера по добыче нефти до главного инженера «Татнефти». В 1985—1992 годах был заместителем министра нефтяной промышленности СССР. С 2000 года Грайфер занимал пост председателя совета директоров ЛУКОЛа.