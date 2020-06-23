Путин: коронавирус по-прежнему опасен

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Президент России Владимир Путин в рамках телеобращения заявил, что коронавирус по-прежнему опасен.

Он призвал россиян быть осторожными и бдительными, пока Россия не начнет производство действенной вакцины.

«Сейчас сразу 14 федеральных научных центров России работают над созданием вакцины против коронавируса. Клинические испытания первых образцов уже начались. Понимаю, все мы хотим, чтобы столь нужный препарат появился как можно скорее. Но здесь принцип может быть только один — известный врачебный принцип «Не навреди», — сказал Путин.

«Реальное время» ведет трансляцию телеобращения.