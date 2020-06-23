Путин: последние три месяца резко изменили уклад жизни россиян

Стартовало телеобращение президента России Владимира Путина к россиянам. Он заявил, что последние три месяца резко изменили уклад жизни россиян.

«Обычно такой период пролетает быстро, даже незаметно. Но в эти сложные дни, недели, месяцы у всех нас было особое ощущение времени — слишком многое они в себя вместили. Резко изменившийся уклад жизни, вынужденные ограничения работы и общения, горечь утрат и разлука с родными и близкими. Мысли о том, что будет завтра. Как защитить, оградить от беды самых близких, как обеспечить семью, поддержать родителей», — сказал он.

«Реальное время» ведет трансляцию телеобращения.