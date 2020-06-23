Авдонина: «Сама по себе маска не защищает от коронаинфекции»

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Замруководителя татарстанского управления Роспотребнадзора рассказала об ошибках при защите от коронавируса на рабочем месте.

«Персонал, не скажу что стопроцентно, но порядка пяти процентов случаев, все-таки нарушает режим ношения масок», — рассказала представитель ведомства на пресс-конференции.

Авдонина напомнила, что спускать маску на подбородок, открывая нос, — неверно. Также на производствах нерегулярно моют руки и игнорируют антисептики.

«Мы видим [антисептики] в достаточном количестве, но зачастую он стоит на рабочем месте и даже не открыт», — добавила замглавы Роспотребнадзора.

Она объяснила, что защита от COVID-19 зависит от самих людей и их осторожности.

«Сама по себе маска не защищает от коронаинфекции. И если мы не будем соблюдать личную гигиену, мытье рук, избегать мест массового пребывания людей, соблюдать дистанцирование, которое на сегодня также обязательно… Поэтому только в совокупности использования всех этих мер безопасности можно говорить о том, что меры профилактики эффективны», — заключила Авдонина.