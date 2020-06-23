Авдонина: «Сама по себе маска не защищает от коронаинфекции»
Замруководителя татарстанского управления Роспотребнадзора рассказала об ошибках при защите от коронавируса на рабочем месте.
«Персонал, не скажу что стопроцентно, но порядка пяти процентов случаев, все-таки нарушает режим ношения масок», — рассказала представитель ведомства на пресс-конференции.
Авдонина напомнила, что спускать маску на подбородок, открывая нос, — неверно. Также на производствах нерегулярно моют руки и игнорируют антисептики.
«Мы видим [антисептики] в достаточном количестве, но зачастую он стоит на рабочем месте и даже не открыт», — добавила замглавы Роспотребнадзора.
Она объяснила, что защита от COVID-19 зависит от самих людей и их осторожности.
«Сама по себе маска не защищает от коронаинфекции. И если мы не будем соблюдать личную гигиену, мытье рук, избегать мест массового пребывания людей, соблюдать дистанцирование, которое на сегодня также обязательно… Поэтому только в совокупности использования всех этих мер безопасности можно говорить о том, что меры профилактики эффективны», — заключила Авдонина.
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