Роспотребнадзор: за неделю в Татарстане выявлено 216 домашних очагов коронавируса

Замглавы управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина рассказала сегодня на пресс-конференции, что за прошедшую неделю в Татарстане выявлено 216 домашних очагов коронавируса.

Из них 80% — это единичные случаи заболевания, подчеркнула Авдонина.

«В них вновь выявлено 216 контактных», — добавила представитель Роспотребнадзора. Она добавила, что на сегодня под наблюдением остается 1 559 «контактных лиц».

Напомним, за последние сутки в Татарстане подтвердились 40 новых случаев COVID-19. Общее количество достигло отметки в 4 271 случай.

