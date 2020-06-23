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Гидрометцентр Татарстана предупредил о грозе и граде в среду

14:38, 23.06.2020
Гидрометцентр Татарстана предупредил о грозе и граде в среду

Синоптики Татарстана предупредили об ухудшении погоды днем 24 июня. В день проведения парада Победы в республике ожидается гроза, возможен град.

При грозе ветер может усилиться до 15—20 м/с, предупреждает Гидрометцентр РТ.

При этом глава Гидрометцентра России предупредил, что начиная с пятницы в европейской части страны наступит жара. Температура воздуха будет на 4—5 градусов выше нормы.

Напомним, в Казани парад пройдет без зрителей. Смотреть его предлагается по телевизору или в интернете.

Общество Татарстан
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