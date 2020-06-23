Синоптики рассказали о надвигающейся жаре

В Гидрометцентре России предупредили о надвигающейся жаре в Москве и других регионах европейской части России. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, температура воздуха будет достигать 31 градуса тепла.

Как прокомментировал синоптик ТАСС, температурный фон начнет меняться с пятницы. По его данным, воздух прогреется до 25—30 градусов, что выше нормы на 4—5 градусов.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, к субботе воздух прогреется до 18—23 градусов тепла. При прохождении фронтальных разделов местами ожидаются дожди.

