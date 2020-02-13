Татарстан сохранил квоты на своих паломников

Сегодня в Уфе состоялось рабочее совещание Совета по хаджу. В этом году на хадж в Саудовскую Аравию отправятся 25 тыс. россиян. Для Татарстана удалось сохранить объем квоты на уровне прошлого года, то есть 1800 мест.

Как отмечает пресс-служба ДУМ РТ, по мере заполняемости мест квота может быть увеличена. Сезон хаджа стартует 24 мая и продлится до 4 сентября.

Также на заседании совета было уделено вопросам усиления контроля со стороны муфтиятов за деятельностью хадж-операторов и выполнением с их стороны всех финансовых обязательств перед саудовской стороной, а также привлечения правоохранительных органов для пресечения недобросовестных услуг населению.

Среди нововведений — визовый сбор в размере 300 реалов и страховой взнос в размере 100 реалов. Вместе с тем отменен сбор 2000 реалов за повторную поездку в хадж.