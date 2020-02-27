Саудовская Аравия закрыла въезд в страну для паломников

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Власти Саудовской Аравии приостановили въезд в страну с целью совершения умры — паломничества, связанного с посещением Мекки. Мусульмане могут совершать паломничество практически весь год, кроме месяца большого хаджа.

Причиной ограничений стало предотвращение распространение коронавируса нового типа, передает ТАСС.

Кроме этого, граница оказалась закрыта для граждан государств, на территории которых зафиксирована вспышка коронавируса.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали новый способ распространения коронавируса.