ДУМ РФ рекомендовало мусульманам отказаться от паломничества и не пожимать рук

Духовное управление мусульман России выпустило рекомендации по защите от коронавируса. Мусульманам советуют не пожимать рук, не целоваться, а также отказаться от паломничества.

В релизе отмечается, что сохранение своей жизни и здоровья является прямым заветом Аллаха. В подтверждение этого приводятся строки Корана.

Далее перечисляются возможные способы заражения коронавирусом COVID-19. Чтобы минимизировать риск заражения, рекомендуется часто мыть руки и сократить посещение общественных мест.

«Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется. При пребывании в местах скопления людей старайтесь носить медицинскую маску. До ликвидации опасности пандемии воздержитесь от международных поездок, даже если они связаны с исполнением умры и посещением святых мест ислама», — говорится в сообщении.