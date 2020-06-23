Главная соперница Камилы Валиевой сменила тренера
Двукратная чемпионка США в женском фигурном катании Алиса Лью объявила о переходе к другому тренерскому штабу. Отныне фигуристка будет работать у трио специалистов Ли Баркелл, Лори Николь и Массимо Скали.
«Я очень рада объявить, что буду тренироваться под руководством новой команды тренеров, включая Ли Баркелла, Лори Николь и Массимо Скали. С нетерпением жду работы со всеми моими тренерами, хотя некоторые из них находятся в разных частях света», — сообщила Лью.
14-летняя американка является главной соперницей россиянки Камилы Валиевой на юниорском уровне. Самая молодая чемпионка США заняла третье место на последнем чемпионате мира по фигурному катанию, где Валиева одержала победу.СпортФигурное катание Татарстан
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