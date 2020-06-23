Главная соперница Камилы Валиевой сменила тренера

Двукратная чемпионка США в женском фигурном катании Алиса Лью объявила о переходе к другому тренерскому штабу. Отныне фигуристка будет работать у трио специалистов Ли Баркелл, Лори Николь и Массимо Скали.

«Я очень рада объявить, что буду тренироваться под руководством новой команды тренеров, включая Ли Баркелла, Лори Николь и Массимо Скали. С нетерпением жду работы со всеми моими тренерами, хотя некоторые из них находятся в разных частях света», — сообщила Лью.

14-летняя американка является главной соперницей россиянки Камилы Валиевой на юниорском уровне. Самая молодая чемпионка США заняла третье место на последнем чемпионате мира по фигурному катанию, где Валиева одержала победу.