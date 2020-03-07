Камила Валиева победила на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию

В эстонском Таллине завершился юниорский чемпионат мира по фигурному катанию.

Среди девушек золото выиграла россиянка Камила Валиева. За два соревновательных дня она набрала 227,30 очка и оторвалась от второго места почти на 20 баллов. В произвольной программе Валиева исполнила два четверных прыжка, один из которых оказался с помаркой.

Второй стала еще одна российская фигуристка Дарья Усачева (207,74), третья — американка Алиса Лю (204,83).

Ранее Валиева выиграла финал юниорского Гран-при, который проходил в Италии.

Итоговое положение

1. Камила Валиева (Россия) — 227,30

2. Дарья Усачева (Россия) — 207,74

3. Алиса Лью (США) — 204,83

4. Майя Хромых (Россия) — 198,24

5. Хэ Ин Ли (Корея) — 194,01