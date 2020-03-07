Камила Валиева победила на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию
В эстонском Таллине завершился юниорский чемпионат мира по фигурному катанию.
Среди девушек золото выиграла россиянка Камила Валиева. За два соревновательных дня она набрала 227,30 очка и оторвалась от второго места почти на 20 баллов. В произвольной программе Валиева исполнила два четверных прыжка, один из которых оказался с помаркой.
Второй стала еще одна российская фигуристка Дарья Усачева (207,74), третья — американка Алиса Лю (204,83).
Ранее Валиева выиграла финал юниорского Гран-при, который проходил в Италии.
Итоговое положение
1. Камила Валиева (Россия) — 227,30
2. Дарья Усачева (Россия) — 207,74
3. Алиса Лью (США) — 204,83
4. Майя Хромых (Россия) — 198,24
5. Хэ Ин Ли (Корея) — 194,01
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