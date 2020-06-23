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В Казани возле парка Победы столкнулись «Мерседес» и «Киа Рио» — соцсети

03:23, 23.06.2020
В Казани возле парка Победы столкнулись «Мерседес» и «Киа Рио» — соцсети
Фото: pixabay.com

В Казани возле парка Победы столкнулись «Мерседес» и «Киа Рио». Видео поделились пользователи соцсетей.

На опубликованных кадрах видно, как «Рио» протаранила «Мерседес». Удар пришелся на сторону водителя немецкого авто.

Информации о пострадавших нет.

В минувшее воскресенье, 21 июня, в Казани автобус ПАЗ врезался в легковой Volkswagen при повороте на перекрестке улиц Мавлютова и Братьев Касимовых.

ПроисшествияОбщество Татарстан
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