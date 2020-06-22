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В Казани столкнулись автобус и легковой Volkswagen

13:03, 22.06.2020
В Казани столкнулись автобус и легковой Volkswagen
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В воскресенье, 21 июня, в Казани произошло ДТП. Автобус ПАЗ врезался в легковой Volkswagen при повороте на перекрестке улиц Мавлютова и Братьев Касимовых.

Видео с места происшествия выложили в социальных сетях.

Как сообщает телеканал «Татарстан 24», автолюбитель на иномарке был госпитализирован — удар пришелся на его сторону машины. В салоне также находилась пассажирка.

Оба водителя утверждают, что ехали прямо. Однако, по версии водителя автобуса, легковушка стала поворачивать налево из крайнего правого ряда.

А владелец Volkswagen показывает на тормозной след пазика, который начинается из того же правого ряда, почти от самой разделительной полосы.

ПроисшествияАвто Татарстан
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