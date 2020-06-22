Песков рассказал о постоянной сменяемости власти в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в России происходит постоянный процесс ротации во власти и не замечать его было бы неверно.

По его словам, глава государства Владимир Путин доволен выстроенной им системой, поскольку она доказала свою стрессоустойчивость во время сменяемости власти.

Также представитель Кремля прокомментировал слова Путина о том, что тот ожидает «рыскания глазами» внутри аппарата чиновников. «Это действительно характеристика нашего чиновничьего и иного мира, нашего национального», — цитируют «Ведомости» Пескова.

Помимо этого, пресс-секретарь президента РФ опроверг мнение о том, что чиновники заинтересованы только в сменяемости или несменяемости главы государства.

Вчера президент России Владимир Путин во время интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» допустил, что будет вновь баллотироваться на пост главы государства, если соответствующие изменения в Конституцию будут приняты.

