Авиакомпания «Россия» запустит рейсы из Казани в Сочи, Анапу и Симферополь

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Авиакомпания «Россия» объявила о запуске новых рейсов в Сочи, Анапу, Симферополь и Калининград. На черноморские курорты самолеты перевозчика будут летать и из Казани.

Согласно сообщению компании, полеты в Анапу будут выполняться из 14 городов. Кроме столицы Татарстана в список вошли Москва (Шереметьево), Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород, Красноярск, Омск, Пермь, Самара, Сургут, Тюмень, Уфа и Челябинск.

В Симферополь самолеты отправятся из тех же городов, кроме Челябинска. Направление на Сочи откроется из 12 городов, из списка выбывает Омск.

Кроме того, перевозчик запустит рейсы в Калининград из Москвы (Шереметьево), Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

Напомним, что Казань также получила авиасообщение с Калининградом. Авиакомпания Nordwind запустит соответствующий рейс с июля.