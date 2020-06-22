Игрок «Тамбова» извинился перед судьями за свое удаление в матче с «Уфой»

Защитник «Тамбова» Гурам Тетрашвили извинился перед судейской бригадой матча 23-го тура РПЛ за свое поведение, приведшее к удалению. Игрок гостей получил красную карточку на 36-й минуте встречи за нецензурную брань в адрес главного арбитра.

«За свою карьеру никогда не валялся на газоне просто так, я — боец, бьюсь до конца. Встал с газона и высказал в адрес арбитра нелицеприятные слова. Я поступил неправильно, подвел команду, свою семью, болельщиков и зрителей.

Хочу извиниться перед судейской бригадой, перед болельщиками и всеми, кто видел мое поведение. Да, это были эмоции, но я должен был сдержать их. Это не красит футбол. Я очень переживал после удаления, не спал всю ночь, долго думал над поступком», — сказал Тетрашвили.

Отметим, что за 10 минут до получения красной карточки футболист «Тамбова» вступил в стычку с нападающим «Уфы» Вячеславом Кротовым и в целом вел себя агрессивно по ходу начала матча.

Встреча в итоге закончилась победой хозяев поля, которые смогли забить победный мяч на 90-й минуте игры. После матча вратарь «Тамбова» Шелия заявил, что в России нельзя говорить свое мнение.