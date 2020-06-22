Вратарь «Тамбова» после игры с «Уфой» заявил, что в России нельзя говорить свое мнение

Голкипер «Тамбова» Георги Шелия заявил, что в России есть сложности с выражением собственного мнения по ситуации с коронавирусом. Такое заявление вратарь сделал после поражения своей команды в Уфе, отвечая на вопрос о попадании некоторых команд РПЛ на карантин.

«Ситуация в чемпионате? У нас в стране нельзя ничего комментировать и говорить свое мнение официально. То, что произошло в с «Ростовом», — жалко ребят, можно и подержать. Было ли это по-спортивному? Нет, конечно. За это отвечает РФС и пусть дальше отвечает», — сказал Шелия.



Ранее из-за заражения коронавирусной инфекцией сразу шести футболистов «Ростов» был вынужден отправить на матч против «Сочи» воспитанников академии. Та встреча завершилась скандальным поражением ростовчан со счетом 1:10.

Отметим, что встреча 23-го тура между «Уфой» и «Тамбовом» завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. Один из голов уфимцы забили с пенальти после долгого видеопросмотра эпизода арбитром.

После 23 сыгранных туров «Тамбов» набрал 25 очков и занимает 13 строчку в турнирной таблице. От зоны прямого вылета команду отделяет 3 очка.