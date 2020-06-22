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ВОЗ зарегистрировала новый рекорд по заразившимся COVID-19 за сутки

13:48, 22.06.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
ВОЗ зарегистрировала новый рекорд по заразившимся COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки в мире количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 183 020. Это самый высокий показатель с начала пандемии.

Почти 30% заболевших приходятся на Бразилию, США и Индию, где зарегистрировано 54 771, 36 617 и 15 413 новых пациентов соответственно, передает Daily Mail.

По утверждениям экспертов, рост числа новых случаев отражает множество факторов, в том числе прогресс в охвате тестами и распространение инфекции.

Напомним, на сегодня количество случаев заражения новым коронавирусом в мире составляет 9 060 780. С начала пандемии умерли уже 470 939 человек.

ОбществоМедицина
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