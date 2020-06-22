Главное о коронавирусе на 22 июня: рекордное число заражений и «долгоиграющая» вакцина

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Искусственный интеллект против коронавируса

За последние сутки в Татарстане подтвердилось 39 новых случаев COVID-19. Таким образом, их общее число достигло 4 231.

Все зафиксированные случаи за последние сутки — контактные. По данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, 11 человек госпитализированы, 28 лечатся дома.

Наибольшее число заболевших в Казани — 21 случай.

За весь период в республике выздоровел 3 091 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, в том числе 32 за минувшие сутки. Смертельных случаев — 11. На лечении остаются 1 128 человек.



В Челнах рассказали о новых очагах коронавируса на предприятиях. Очаги зафиксированы в структурных подразделениях КАМАЗа, на предприятиях «Транснефть», «Челны-Бройлер», в «Парке культуры и отдыха», в клинике-санатории «Набережные Челны».



Роспотребнадзор РТ в целом удовлетворен тем, как организовали работу открытые веранды общепита. Но справляются не все — так, владельцев казанских баров «Нить» и «Волна» уже оштрафовали за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

В Татарстане изучают возможности новой системы, которая позволит кратно сократить время врачей на диагностику коронавируса. Она использует искусственный интеллект для анализа снимков компьютерной томографии (КТ).



За борьбу с коронавирусом Владимир Путин наградил орденами Пирогова и медалями Луки Крымского медиков из Татарстана. Еще 110 медработников из РТ получат почетные грамоты от имени Путина и 37 медикам объявлена благодарность президента РФ.

Авиакомпания «Россия» сообщила о намерении открыть рейсы из Казани в Сочи.

Вакцина даст защиту на два года

За последние сутки в России выявлено 7 600 новых случаев коронавируса, выздоровели 4 705 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 592 280, а выздоровевших — до 344 416 человек.

Зафиксированы 95 новых смертельных случая. Всего от коронавируса в России умерли 8 206 человек.

Впервые с 25 мая в России за сутки умерли меньше 100 пациентов с коронавирусом.

Группа российских врачей отправилась в Армению для борьбы с COVID-19.

В Махачкале в честь медиков назовут сквер.

Игроки футбольного клуба «Динамо» ушли на карантин из-за вспышки коронавируса.

Рамзан Кадыров заявил, что его результат теста на антитела оказался отрицательным — а значит, он не болел коронавирусом.

«Зенит» вышел на матч с ЦСК в футболках с фотографиями умерших от коронавируса медиков.

Созданная в России вакцина сможет защищать организм 2 года, сообщают из НИЦ им. Гамалеи.

Около 30% компаний, относящихся к бьюти-индустрии, могут уйти с российского рынка из-за ситуации с пандемией коронавируса, при этом обычная ежегодная миграция в этой отрасли составляет порядка 10%. Такое мнение высказал советник уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Антон Свириденко.

Япония может отменить Олимпиаду-2021

По состоянию на 10.50 мск количество случаев заражения новым коронавирусом в мире составляет 9 060 780. Умерли 470 939 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в режиме реального времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (2 356 715). На второй строчке — Бразилия (1 086 990), Россия на третьем месте (592 280). На четвертом месте — Индия (426 910), на пятом — Великобритания (304 331).



Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала 21 июня рекордное число заражений коронавирусом за сутки — 183 020.

Эпидемиологическое расследование в Пекине выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал это «странным».

Иранские ученые пришли к выводу, что наиболее уязвимыми к коронавирусу являются люди с первой группой крови. При этом хуже всего инфекцию переносят люди со второй группой крови.

Власти США готовятся ко второй волне распространения COVID-19 осенью этого года.

Ученые из Гарвардского университета считают, что коронавирус возник в Китае еще в августе прошлого года.

В Японии назревает протест против проведения Олимпиады в 2021 году.

В Японии разработали новый быстрый тест на коронавирус, дающий результат примерно за полчаса.

Ольга Плешкова