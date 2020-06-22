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Бар «Волна» опроверг, что был оштрафован за несоблюдение требований Роспотребнадзора по РТ

11:37, 22.06.2020
Бар «Волна» опроверг, что был оштрафован за несоблюдение требований Роспотребнадзора по РТ
Фото: скриншот yandex.ru

ООО «РИО» (Бар «Волна») опровергло, что было оштрафовано за несоблюдение требований Роспотребнадзора по РТ.

«Бар «Волна» не нарушал требования Роспотребнадзора по РТ и тем более не был оштрафован на 100 тыс. рублей за несоблюдение данных требований», — сообщили «Реальному времени» в баре.

Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина, комментируя штраф «Волне», заявила, что сотрудники ведомства нарушений не выявляли. По ее словам, штраф налагает суд, поэтому скорее всего, эта информация не соответствует действительности.

БизнесУслуги Татарстан
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