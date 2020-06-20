В Казани бары «Волна» и «Нить» оштрафовали на 100 тыс. рублей

В Казани бары «Волна» и «Нить» на ул. Профсоюзной оштрафовали на 100 тыс. рублей за несоблюдение требований Роспотребнадзора по РТ. Об этом газете «Реальное время» сообщил осведомленный источник.

Правительство Татарстана разрешило ресторанам и кафе открыть летние веранды с 11 июня при соблюдении дистанции между столиками в 1,5 метра.



В ту же ночь очевидцы сняли толпу посетителей рюмочной «Волна» на улице Профсоюзной.

