Путин наградил врачей из Татарстана орденом Пирогова
Президент РФ Владимир Путин распорядился наградить врачей, борющихся с пандемией коронавируса. В списке получающих врачи и медперсонал из Татарстана.
Согласно документу, орден Пирогова получили замглавврача казанской горбольницы №7 Луиза Губаева и завотделением республиканской инфекционной больницы Дина Семенова. Старшая медсестра инфекционной больницы Набережных Челнов Валентина Калачева удостоилась медали Луки Крымского.
По учреждениям Роспотребнадзора также награждены врачи и фельдшеры:
- Ирина Григорьева
- Ирина Карпова
- Лилия Садыкова
- Любовь Смирнова
- Диана Юзеева
- Раниля Ахметова
- Оксана Домнина
- Татьяна Кормишина
- Надежда Лошманова
- Лилия Минзянова
- Татьяна Нагимова
- Светлана Пожидаева
- Надежда Шайхутдинова
Еще 110 медиков из РТ получат почетные грамоты от имени Путина и 37 медикам объявлена благодарность президент а РФ.
Тем же указом Путин присвоил звание Героя труда главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко, главному врачу городской клинической больницы №29 (Нижегородская область) Юлии Гаревской, главному врачу Покровской больницы в Санкт-Петербурге Марине Бахолдиной, главному врачу ГКБ №52 в Москве Марьяне Лысенко и врачу Центра гигиены и эпидемиологии в Калининградской области Ирине Коваль.ОбществоМедицинаВласть Татарстан
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