Путин наградил врачей из Татарстана орденом Пирогова

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Президент РФ Владимир Путин распорядился наградить врачей, борющихся с пандемией коронавируса. В списке получающих врачи и медперсонал из Татарстана.

Согласно документу, орден Пирогова получили замглавврача казанской горбольницы №7 Луиза Губаева и завотделением республиканской инфекционной больницы Дина Семенова. Старшая медсестра инфекционной больницы Набережных Челнов Валентина Калачева удостоилась медали Луки Крымского.

По учреждениям Роспотребнадзора также награждены врачи и фельдшеры:

Ирина Григорьева Ирина Карпова Лилия Садыкова Любовь Смирнова Диана Юзеева Раниля Ахметова Оксана Домнина Татьяна Кормишина Надежда Лошманова Лилия Минзянова Татьяна Нагимова Светлана Пожидаева Надежда Шайхутдинова

Еще 110 медиков из РТ получат почетные грамоты от имени Путина и 37 медикам объявлена благодарность президент а РФ.

Тем же указом Путин присвоил звание Героя труда главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко, главному врачу городской клинической больницы №29 (Нижегородская область) Юлии Гаревской, главному врачу Покровской больницы в Санкт-Петербурге Марине Бахолдиной, главному врачу ГКБ №52 в Москве Марьяне Лысенко и врачу Центра гигиены и эпидемиологии в Калининградской области Ирине Коваль.