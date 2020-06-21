В Минцифры Татарстана рассказали подробности о системе выявления коронавируса при помощи ИИ

В Татарстане изучают возможности новой системы, которая позволит кратно сократить время врачей на диагноз коронавируса. Она использует искусственный интеллект для анализа снимков компьютерной томографии (КТ).

Накануне президент Татарстана Рустам Минниханов посетил РКБ, где приложение ему продемонстрировали глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин, а также Центр цифровой трансформации при помощи RADLogics.

Новая разработка позволит сэкономит время врачей на анализ снимков КТ в 15 раз, подчеркивает пресс-служба министерства. Также она «до семи раз сэкономит время при сортировке и маршрутизации пациента».

Система действует следующим образом: снимки КТ автоматически загружаются, искусственный интеллект анализирует их и находит возможные аномалии, он цветом отмечает места, на которые необходимо обратить внимание, а также составляет текстовый отчет. Врачу останется только внимательно изучить проблемные зоны.

Минниханов высоко оценил новую систему и напомнил, что татарстанские врачи первыми в России «встретились» с коронавирусной инфекцией.

Напомним, что татарстанские врачи действительно были одними из первых, кто столкнулся с «ковидными» пациентами. В республику доставили россиян с круизного лайнера Diamond Princess. Они провели две недели в Республиканской клинической инфекционной больнице.