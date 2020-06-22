В Челнах рассказали о новых очагах коронавируса на предприятиях

Главный санитарный врач Набережных Челнов Ильгизяр Бариев заявил, что эпидемиологическая ситуация на предприятиях остается напряженной. При проверке компаний выявляются нарушения, сейчас готовятся порядка 11 административных материалов для передачи в суд.

«К сожалению, новые очаги появились в структурных подразделениях КАМАЗа, это торгово-финансовая компания. Также на предприятиях «Транснефть», «Челны-Бройлер». В «Парке культуры и отдыха» также сотрудник заболел, есть заболевшие в клинике-санатории «Набережные Челны», — отметил Бариев.

Мэр города Наиль Магдеев заявил, что некоторые «первые лица думают, что у них все хорошо, живут по докладам своих подчиненных», и призвал Роспотребнадзор направлять документы о нарушениях в их адрес.

«На одном предприятии до сих пор организован питьевой режим из одного стакана. Большое, среднее или маленькое предприятие — разницы нет, везде работают люди. Все превентивные меры без обсуждения должны выполняться», — подчеркнул мэр.

На момент публикации заметки в Челнах зарегистрировано 659 случаев коронавируса, из них семь — за последние сутки. Под медицинским наблюдением находятся 429 человек, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью.

В мае Бариев уже говорил о вспышках COVID-19 на КАМАЗе и в городской БСМП.