Новости общества

11:43 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Челнах рассказали о новых очагах коронавируса на предприятиях

10:11, 22.06.2020
В Челнах рассказали о новых очагах коронавируса на предприятиях
Фото: nabchelny.ru

Главный санитарный врач Набережных Челнов Ильгизяр Бариев заявил, что эпидемиологическая ситуация на предприятиях остается напряженной. При проверке компаний выявляются нарушения, сейчас готовятся порядка 11 административных материалов для передачи в суд.

«К сожалению, новые очаги появились в структурных подразделениях КАМАЗа, это торгово-финансовая компания. Также на предприятиях «Транснефть», «Челны-Бройлер». В «Парке культуры и отдыха» также сотрудник заболел, есть заболевшие в клинике-санатории «Набережные Челны», — отметил Бариев.

Мэр города Наиль Магдеев заявил, что некоторые «первые лица думают, что у них все хорошо, живут по докладам своих подчиненных», и призвал Роспотребнадзор направлять документы о нарушениях в их адрес.

«На одном предприятии до сих пор организован питьевой режим из одного стакана. Большое, среднее или маленькое предприятие — разницы нет, везде работают люди. Все превентивные меры без обсуждения должны выполняться», — подчеркнул мэр.

На момент публикации заметки в Челнах зарегистрировано 659 случаев коронавируса, из них семь — за последние сутки. Под медицинским наблюдением находятся 429 человек, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью.

В мае Бариев уже говорил о вспышках COVID-19 на КАМАЗе и в городской БСМП.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Live Начнется через pic Видеотрансляция Online-конференция с руководителем Исполнительного комитета Лаишевского муниципального района Ильдусом Зариповым
Официальные партнеры
  • pic
  • pic

Спецпроекты

Рекомендуем