Вице-президент «Амура»: «Ряд клубов КХЛ проявляет интерес к Якупову»

Вице-президент «Амура» Александр Филиппенко рассказал об условиях, при которых хабаровский клуб обменяет нападающего Наиля Якупова.

«Не нужно удивляться, что ряд клубов КХЛ проявляет интерес к Якупову и выходит на переговоры. В качестве возможной компенсации речь идет как об игроках, вокруг которых можно строить будущее команды, так и о финансовых факторах.

Рынок покажет. Мы рассматриваем все варианты, чтобы реализовать максимально выгодный сценарий для клуба, для его будущего», — сказал Филиппенко.

Ранее сообщалось об интересе к Якупову со стороны двух команд из Восточной конференции КХЛ. В частности, хоккеист уже ведет переговоры с казанским «Ак Барсом». Тренер «Амура» Александр Юдин уже подтвердил возможность обмена игрока.

Подробнее о переходе Якупова в хабаровский клуб и о дальнейших его перспективах можно почитать в материале «Реального времени».