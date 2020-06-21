Главное о коронавирусе на 21 июня: дезинфицированные улицы Казани и снятие ограничений в Испании

Очередь в ГАИ

За последние сутки в Татарстане подтвердилось 40 новых случаев COVID-19. Таким образом, их общее число достигло 4 192.

Все зафиксированные случаи за последние сутки — контактные. По данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, 8 человек госпитализированы, 32 лечатся дома.

Наибольшее число заболевших в Набережных Челнах — 12. В Казани выявлено 10 случаев.

За весь период в республике выздоровели 3 645 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, в том числе 5 за минувшие сутки. Смертельных случаев — 11. На лечении остается 1 121 человек.

«Татнефть» передала челнинской горбольнице №5 защитные костюмы.

Фото instagram.com/tatneft_official

В Казани прошла репетиция парада Победы. Центральные улицы продезинфицировали солдаты Казанского гарнизона.

В Татарстане на карантине находятся около 2 тысяч человек. В обсерваторах изолированы 219 человек, дома на изоляции — 1 733 человека, контактировавших с больными, и еще 80 человек, приехавших из-за рубежа.

В Казани образовались очереди у отделений ГИБДД. Правила предписывают впускать в помещение строго по одному.

Продление «путинских» выплат

За последние сутки в России выявлено 7 728 новых случаев коронавируса, выздоровели 5119 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 584 680, а выздоровевших — до 339 711 человек.

Зафиксированы 109 новых смертельных случаев. Всего от коронавируса в России умерли 8111 человек.

Испытания новой вакцины в России проходят в штатном порядке. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко напомнил, что они идут первую неделю.



Владимир Путин поручил сохранить допвыплаты врачам. Президент уверен, что деньги должны поступать также в июле и августе.

Испания выходит из локдауна

По состоянию на 10:30 мск количество случаев заражения новым коронавирусом в мире составляет 8 793 171. Умерли 464 492 человека. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в режиме реального времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (2 255 119). На второй строчке — Бразилия (1 032 913), Россия на третьем месте (576 162, данные не обновлены). На четвертом месте — Индия (410 451), на пятом — Великобритания (304 580).



В США решили отказаться от испытаний гидроксихлорохина в качестве лекарства от коронавируса. Медики считают, что препарат не принесет пользу больным.

Минздрав Чили согласился включить в «ковидную» статистику около 3 тысяч неучтенных ранее смертей. Власти страны решили считать те случаи, когда коронавирус не был подтвержден лабораторно.

Азербайджан ужесточил карантин в крупных городах. Повышенные меры безопасности будут действовать еще 2 недели.

Испания, напротив, снимает ограничения. Власти разрешили передвижение между провинциями и автономными сообществами, открываются границы с государствами Шенгенской зоны.

Шесть членов предвыборного штаба Дональда Трампа заразились коронавирусом.

Евгений Калашников