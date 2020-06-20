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В Казани продезинфицировали центральные улицы

16:38, 20.06.2020
В Казани продезинфицировали центральные улицы
Фото: kzn.ru

В Казани продезинфицировали центральные улицы, на которых пройдет парад Победы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

5 единиц спецтехники в течение 40 минут распыляли специальный состав по площади Свободы, улицам Театральная, Пушкина и Карла Маркса. Тротуары и другие участки, недоступные спецтехнике, вручную обработали солдаты Казанского гарнизона.

Дезинфицирующий раствор подготовлен на основе реагента, который используется для обработки посуды и медицинских изделий. По словам начальника Управления культуры Азата Абзалова, использование такого средства на открытом воздухе безопасно для человека.

Напомним, 24 июня в Казани состоится парад Победы. Из-за распространения коронавируса в этом году он пройдет без зрителей.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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