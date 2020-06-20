Минздрав РФ: испытания вакцины от COVID-19 идут штатно

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что испытания российской вакцины от коронавируса идут первую неделю. Пока они проходят в штатном режиме.

Разработана вакцина Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, добавил министр.

«Клинические испытания [вакцины] начались, они идут первую неделю, все идет штатно, по результатам, когда она будет завершена, мы сообщим», — приводит слова Мурашко ТАСС.

Центр эпидемиологии тестирует две формы вакцины с 18 июня. Итоги испытаний ученые намерены подвести к концу лета. Далее эксперты Минздрава оценят безопасность и эффективность препарата, и уже после этого он может быть допущен к применению.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова уже называла возможную дату промышленного производства вакцины. Она также считает, что препарат может выйти на рынок уже в сентябре.